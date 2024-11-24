Niğde’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Niğde’de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacak. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.