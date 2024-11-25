Niğde’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.