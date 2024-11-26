Niğde Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26.11.2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.