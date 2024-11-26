Niğde’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı Niğde’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Niğde Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26.11.2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha