’TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ile ’2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı sonucunda destek hakkı kazanan öğrenciler belli oldu.

Destek almaya hak kazanan projelerin ardından açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olmak üzere yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, her zaman bilgi üreten ve üretilen bilgiyi işlemek üzere akademik çalışmalarını sürdüren bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Rektör Uslu yaptığı açıklamada; proje desteği almaya hak kazanan proje danışmanı akademisyenler ve 21 öğrenciyi de tebrik etti.