Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında "Çocukluk Çağı Obezitesi Özelinde Dünya Obezite Günü" başlıklı bir panel düzenlendi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bayraktar, panelde "Obezite, Çocukluk Çağındaki Yansıması ve Çözüm Önerileri - Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması" konulu sunum gerçekleştirdi.

Çocukluk çağı obezitesinin artan bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Bayraktar, erken müdahale ve farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Panelde ayrıca; çocuklarda obezitenin psikososyal etkileri, obeziteye neden olan risk faktörleri ve yönetim stratejileri, bebeklik ve erken çocukluk döneminde obeziteye müdahale yöntemleri gibi konular ele alındı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Teleş’in moderatörlüğünü üstlendiği panelin soru-cevap bölümünde, aile hekimlerinin yürüttüğü obezite takipleri, sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Dijital entegrasyon sistemi sayesinde aile hekimleri aracılığıyla diyetisyenler, fizyoterapistler ve ilgili birimlerden randevu alınabileceği de katılımcılarla paylaşıldı.