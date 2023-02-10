Niğde Anadolu FK’nın şehrin merkezindeki tesislerinde depremi yaşayan futbolcular şehri terk etti. Depremdeki panik havasında 4 futbolcu hafif yaralandı. Futbolcu ve teknik heyetin konakladığı binada kalıcı hasar meydana geldi.

Niğde Anadolu FK’nın şehrin merkezindeki tesislerinde depremi yaşayan futbolcular şehri terk etti. Depremdeki panik havasında 4 futbolcu hafif yaralandı. Futbolcu ve teknik heyetin konakladığı binada kalıcı hasar meydana geldi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın pilot takımı olarak mücadele eden Niğde Anadolu FK da Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilendi. Takımın teknik direktörü Algun Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz lige odaklanmışken oluşan bu korkunç depremlerden birkaç gün önce aşırı kar yağışı nedeniyle maçımız ertelenmişti. Depremle birlikte oyuncularımızdan 2’si hariç tamamı tesislerde kalamayacak psikoloji içine girdi, tesisi ve şehri terk etti. Tesisimizde depremin oluşturduğu ciddi hasar var, duvarlar ve kolonlar çatladı" ifadelerini kullandı.

Tesiste bulunan spor salonuna, deprem ve tipi mağduru 400 Niğdeli kadın ve çocuğu alan futbolcular, halka çay ve bisküvi ikramında bulundu.