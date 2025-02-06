Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat ’Asrın Felaketi’ Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi açıldı.

6 Şubat depremlerin yıl dönümü kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, Ömer Halisdemir Meydanı’nda ziyarete açıldı.

Deprem gerçeğine dikkati çekmek, deprem farkındalığı ile eğitim ilişkisinin önemine vurgu yapmak, bölgedeki hizmetlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının amaçlandığı sergiyi Niğde Vali Vekili Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum müdürleri ile vatandaşlar ziyaret etti.

Meydanda kurulan stantta AFAD personelleri ile gönüllüler tarafından vatandaşlara deprem ve diğer afetler ve AFAD gönüllüsü olmakla ilgili bilgilendirmeler yapıldı, el broşürü dağıtıldı.

Programda konuşan Niğde Vali Vekili Resul Özdemir 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Özdemir; "6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşandı. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın. Tekrar deprem bölgesinde hizmet veren tüm personele, sivil toplum kuruluşlarına sunmuş oldukları desteklerden teşekkür ediyorum. " dedi.

"Yerel yöneticiler olarak felaketten ders çıkartmalıyız"

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; " Büyük felaketin ikinci yıl dönümündeyiz. Üzgünüz. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Başta biz yerel yöneticiler olarak, en büyük işlerimizden bir tanesi de bu felaketten ders çıkartmak. Deprem ülkesiyiz ve bundan sonra mutlaka olacaktır. Yerel yöneticiler olarak gerekli tedbirleri almak en büyük görevimiz. Toplum olarak böyle felaketler yaşanmamasını diliyoruz ama yaşanacaksa da hazır olmaya çalışıyoruz. "

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği sergi ve bilgilendirme standı gün boyu Ömer Halisdemir Meydanı’nda açık olacak.