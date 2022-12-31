Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar paniğe sebep oldu

Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar paniğe sebep oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Iraklı S.M.A.A’yı (55) düzenlediği operasyonla evinde yakaladı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada ele geçirdikleri dijital materyallere el koydu.

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