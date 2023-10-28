Niğde’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunma töreni düzenlendi. Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma programına Vali Cahit Çelik, Niğde Milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri yarın Niğde Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek tören ve aksam 18.30’da yapılacak fener alayı ile devam edecek.