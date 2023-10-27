Cumhuriyetin 100. yıldönümü Niğde’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kutlama etkinlikleri, 28 Ekim Cumartesi günü saat 12.45’ de valilik ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunumu ile başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekilecek.

Vali Cahit Çelik, tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ise, Vali Cahit Çelik, Saat 09.45-10.00 saatleri arası protokol sırasına göre tüm kurum kuruluşların ve Niğdelilerin tebriklerini makamında kabul edecek.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Burada öncelikle Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutlayacak. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Vali Cahit Çelik’in yapacağı kutlamalar, öğrenciler tarafından okunacak şiir ve kompozisyonlar ile Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde devam edecek. Kutlamalar çerçevesinde Niğde yöresi halk oyunları, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı gösterileri sunulacak, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öğrencileri ve spor kulüpleri sporcuları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeli tören geçişi yapılacak.

100.Yıla Özel Fener Alayı

29 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Niğde Belediye Başkanlığı’nca organize edilen Derbent Mezarlığı Kavşağından başlayıp Cumhuriyet meydanında son bulacak olan Fener Alayı, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Boru Trampet Takımı ile İl Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli eşliğinde yapılacak.