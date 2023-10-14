Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Niğde Temsilciliği ’Çocuk Şenliği’ düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydan’ında gerçekleşen şenlikte, çocuklar palyaçolar ve çizgi film karakterleri eşliğinde dans etti, yüz boyama etkinliğine katıldı, nostaljik salıncakla keyifli anlar anlar geçirdi. Çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için şenliği düzenlediklerini söyleyen Derneğin Hukuk Koordinatörü Av. Orpen Nergiz; derneğin çocuk istismarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna da değindi. Nergiz; "3 ayağımız var ve en sevdiğimiz burada yaptığımız çocuklarımızla güzel günler geçirmek. Açılımımızda da olduğu gibi çocuk istismarını engelleyici faaliyetler yaparak acı olayların hiç yaşanmamasını arzu ediyoruz. İkinci olarak maalesef istismar sonrasında çocuklarımıza ve mağdur ailelere hukuki destek veriyoruz. Üçüncü olarak ise acı olaylar yaşandıktan sonra çocuklarımız ve ailelerinin bu üzücü olayları atlatmaları için psikolojik ve sosyolojik destek veriyoruz. Derneğimizin özellikle önleyici etkinliklerini tanıtmak ve çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak adına da bu tür etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızın unutamayacakları güzel bir ana eşlik etmeye çalışıyoruz" dedi.