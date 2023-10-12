Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocukların kaldığı kurumlarda görev yapan personellere ANKA Çocuk Destek Programı çerçevesinde eğitim verildi.

Psikososyal destek ve müdahale programı olan Anka Çocuk destek programı eğitimi, destekleyici ortam bileşenleri, grup çalışmaları, bireysel danışmanlık, destekleyici personel için yaklaşım ilkeleri, krize müdahalede kurumsal yaklaşım bileşenlerinden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenler Kürşat Köstü ve Mustafa Şimşek tarafından verilen eğitimle, koruma altında bulunan çocukların psiko-sosyal yönden desteklenmesi, olumlu davranış değişikliği oluşturması, sosyalleşme ve yaşam becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor.