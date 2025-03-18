Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar zirai don hadisesine karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle Niğde’de zirai don hadisesi bekleniyor. 18 Mart 2025 Salı gecesinden itibaren etkili olması öngörülen zirai don, 19-21 Mart tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacak.

Niğde Valiliği, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.