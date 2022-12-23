Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Kültürlerarası Dayanışma Kulübü iş birliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ’Sosyoloji Söyleşileri VI’ çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Kültürlerarası Dayanışma Kulübü iş birliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ’Sosyoloji Söyleşileri VI’ çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Yalçın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Kara, akademik personel ile davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Kara’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. Mazhar Bağlı konferansında, Adem ve Havva’dan bugüne kadar insanın varoluş amacını arayışlarından ve herkesin bir kusursuzluk özlemi olmasına rağmen kusursuzluğun bulunduğu anda insanın arayışlarını bırakacağından ve kusursuzluk arayışının toplumsal olarak var olma biçiminden söz etti. Prof. Dr. Mazhar Bağlı açıklamalarının devamında; program katılımcılarına okuduğu ve hayatında etki bıraktığını ifade ettiği kitapları da tavsiye etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.