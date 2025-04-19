Niğde’de hipertansiyon sonucu beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki hastanın böbrekleri iki hastaya umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nisan ayında gerçekleştirilen ikinci donör organizasyonuyla organ bağışı bekleyen 4 hasta yeniden hayata tutundu. Hipertansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 80 yaşındaki vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın ailesi, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanede yapılan donör organizasyonu çerçevesinde merhumun böbrekleri alınarak, nakil bekleyen iki hastaya umut olmak üzere ilgili merkezlere gönderildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bağışçı aileye duyulan minnettarlık ifade edildi.