Niğde il genelinde avcılık belgesi olmadan av yapanlar ile av yapılması yasak olan bölgelerde avcılık yaptığı tespit edilen 30 kişiye idari para cezası kesildi.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol kipleri tarafından 01 Ocak - 31 Mart tarihine kadar yapılan av koruma ve kontroller ve denetimlerde belgesi olmadan veya ava kapalı alanlarda kaçak av yapan 30 kişiye toplamda 120 bin TL idari para cezası kesildi. Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri tarafından Niğde genelinde 1 Ocak - 31 Mart tarihinde yapılan denetimlerde yaklaşık 150 avcı kontrolü yapıldı. Kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan av yapan ve bakanlık tarafından ava kapalı alanda kaçak yollarla av yaptığı tespit edilen 30 kişiye toplamda 120 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde kaçak avda kullanılan av tüfeklerine de el konuldu.