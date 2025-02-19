Niğde’de Vali Cahit Çelik başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Arık ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda sahipsiz önemli kararlar alındı. Vali Cahit Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve son düzenlemeler doğrultusunda başıboş hayvanların rehabilite edilip tekrar sokağa bırakılmayacağını belirtti. Bunun yerine belediyelerin barınak kapasitelerini artıracağını ve doğal yaşam alanları oluşturulacağını ifade etti.

Bu kapsamda, Niğde ve Bor belediyelerindeki mevcut barınaklara ek olarak, Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde ilk etapta 20 dönümlük bir alanda 2 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanının kurulacağı bildirildi. Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği, küçük ırk hayvanlar için en az 8 metrekare, büyük ırk hayvanlar için ise en az 10 metrekare alan ayrılmasının zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

Vali Çelik, sokakların güvenliği, sahipsiz hayvanların korunması ve kayıt altına alınması konularında belediyelerin sorumluluk taşıdığını ve bu süreçte gerekli bütçeyi ayırmayan belediyelere yaptırım uygulanacağını dile getirdi. Vali Çelik, Niğde’nin bu alanda örnek bir şehir haline getirilmesi için çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti.