Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Barış Manço Anma Konseri, 6 Ocak 2025 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi-Salon 1923’te yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şef Gizem Kızılbuğa yönetimindeki konser, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço’nun eserlerini seslendirerek katılımcılara nostalji dolu bir gece yaşattı. Etkinlik, Barış Manço’nun kültürel mirasını genç nesillere aktarmayı amaçlarken, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ferdi Tayfur da unutulmadı

Konserin sonunda yakın zamanda hayatını kaybeden Türk müziğinin bir başka değerli ismi Ferdi Tayfur da anıldı. Tayfur’un eserleriyle izleyicilere duygusal anlar yaşatıldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Ötgünlü, “Barış Manço gibi değerlerimizi anmak ve bu kültürel mirası gençlerimize aktarmak bizim için büyük bir gurur. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum dedi.