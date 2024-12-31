Niğde’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Hüdavent Hatun Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Vali Cahit Çelik toplantıda yaptığı konuşmada; bağımlılıkla mücadelenin toplum sağlığı ve geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Çelik; "Bağımlılık sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Bu nedenle tüm kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği içinde, kararlılıkla mücadele etmesi gerekiyor. Amacımız, gençlerimizi ve toplumumuzu bağımlılığın her türünden koruyarak, sağlıklı bir gelecek inşa etmektir” dedi.