Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde “100. Yıldan Sonsuza Cumhuriyet Karma Sergisinin açılışı ve “Atatürk ve Cumhuriyet” konferansı gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı sergi, fakülte Fuaye alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘’Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans da verildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Erdoğan’ın konuşmacı olduğu konferansa Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Doğan ve Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan, Üniversite akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Cumhuriyetimizin Işığında Kararlılıkla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu yıl içerisinde aynı zamanda Cumhuriyet’imizin de 100. yılını idrak ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere tam bir asır önce Türk tarihinin altın halkalarından birini ifade eden Cumhuriyet ilan edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin, Batılı ülkelerin emperyalist emellerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kahramanca verdiği bağımsızlık mücadelesiyle boşa çıkardığını hatırlatan Rektör Uslu, sözlerinin devamında ise bu destansı zaferin Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandığını vurguladı. Rektör Uslu, “Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak biz de Cumhuriyet’imizin ışığında ülkemiz ve milletimiz için bilim, eğitim öğretim, kültür ve sanat alanlarında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ve bu aydınlığın hiç sönmemesi için her türlü görev ve sorumluluğu üstlenmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Doç. Dr. Haşim Erdoğan, verdiği konferansta Cumhuriyet’in ilanı sürecinde yaşananlara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının bu süreçteki mücadeleleri hakkında bilgiler verdi.

Cumhuriyet’in başta Türk gençliği olmak üzere tüm milletimize bir emanet olduğunu ifade eden Erdoğan, bu emanete sahip çıkma noktasında gençlerin büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.