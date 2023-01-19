2022 yılında Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm zamanların rekorunu kırarak 146 bin metrekare parke ve 52 bin metretül bordür döşedi. Niğde Belediyesi, son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla şehrin yol ve kaldırımlarını Avrupa kentlerinin düzeyine getirdi.

2022 yılında Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm zamanların rekorunu kırarak 146 bin metrekare parke ve 52 bin metretül bordür döşedi. Niğde Belediyesi, son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla şehrin yol ve kaldırımlarını Avrupa kentlerinin düzeyine getirdi.

2022 yılında il genelinde 37 bin 416 ton atılırken Amas mevkiinde ise 11 bin 300 ton asfalt atılarak bu yıl içinde 50 bin ton sıcak asfalt atılmış oldu. Belediyenin 2019-2022 yılları arasında yaptığı asfalt, parke taş ve tretuvar yatırımları sayesinde Niğde altyapı bakımından Avrupa kentlerinden farksız bir görünüm kazandı. Yol ve kaldırımların onarım ve bakımı aralıksız olarak sürdürülürken, şehrin birçok noktasında asfalt ve yol çalışması yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizin tarihinde bu yıl döşediğimiz parkelerle yeni bir rekora imza attık, buradan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah şehrimizi en güzel yerlere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yollar ve kavşaklar

Niğde Belediyesi tarafından büyüyen şehrin ihtiyaçları gözetilerek yeni yollar ve yeni kavşaklar açıldı. “Göreve geldiğimizden bu zamana kadar yepyeni yollar ve kavşaklarla şehrimizin dört yanını en güzel şekilde imar ediyoruz“ diyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Yeni yollar ve kavşaklarla şehrimizin dört yanında ulaşımı rahatlatacak projelerimizi uyguluyoruz" dedi. Bor yoluna alternatif olacak ve hafif raylı sistemin altyapısını oluşturacak olan 35 metrelik yol çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Özdemir; “Hem yeni kavşaklarla hem yeni yollarla hem de üst ve altgeçitlerimizle şehrimizi en güzel şekilde donatmaya devam ediyoruz” dedi. Niğde Belediyesi, DİTAŞ üst geçidi ile Patates Araştırma Enstitüsü’nün arkasındaki yola alternatif 18 metrelik yeni bir yolu şehrin hizmetine sunarken aynı zamanda eski yolun asfaltını da yenileyerek burada çevre ve kaldırım düzenlemesi yaptı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Niğde Belediyesi, gelişen dönüşen ve büyüyen şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yollar açmaya ve mevcut yolların trafik yükünü azaltmaya çalışırken diğer taraftan da eski yolları yenileyerek buraların çevre düzenlemesini yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Niğde’nin önemli bağlantı noktalarından birisi olan Ditaş üst geçidi ile Efendibey Mahallesi’ni birbirine bağlayan yola paralel yeni bir yolu hizmete kazandırdı. Eski yolun ise asfaltını ve kaldırımlarını yenileyerek bu bölgenin uzun vadede yol problemini çözmüş oldu.

Üste geçitler ve altarnatif yollar

Göreve geldiklerinden bu zamana kadar şehrin birçok noktasına yeni yollar ve üstgeçitleri kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizde uzun yıllardır gündeme getirilen ve bir türlü yapımları gerçekleştirilmeyen tren yolu üst geçitlerini inşa ettik. Bir alt geçit ve üç üst geçit projeleriyle şehrimizin kanayan yarası olan ve her yıl birçok vatandaşımızın ölümüne sebep olan demir yolu geçiş sorununu çözüme kavuşturduk. Niğde’nin önemli akslarından birisi olan Eski Kayseri Yolu ile Niğde Evleri’ni ve Efendibey Mahallesi’ni birbirine bağlayan Ditaş Kavşağı tren yolu üst geçidinin ardından, Devlet Bahçeli Çevre Yolu tren yolu üstgeçidini açtık. Sonrasında İl Özel İdaresi önü ile Şehirler Arası Otobüs Terminaline giden yolu kapsayan, demiryolu üst geçidi ile trafik yoğunluğunu azaltıp güvenliği artıracak olan Özel İdare Kavşağı Üst geçidini de hizmete soktuk. Yeni Sanayi Sitesi, Mobilyacılar Kooperatifi, Gıda Toptancıları, Kamyon Garajı ve Yeni Sanayi Sitesi ile Ata Sanayi Sitesini alt geçitle birbirine bağlayan ve Ata Sanayi ile Yeni Sanayi Sitesi arasındaki trafik akışını düzenleyen alt geçit çalışmasını yaptık, amacımız kalıcı eserler bırakmaktır" ifadelerini kullandı. Ekiplerin gittikleri noktalarda koordineli çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim için senkronize olmak, birlikte hareket etmek olmazsa olmazlarımızdandır. Arkadaşlarımız bir noktaya girdikleri zaman bütüncül bir şekilde meseleyi ele alıyorlar. Evet, ekiplerimiz çoğu noktada altyapı ve üstyapı hizmetlerini uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde yenilediler ve yenilemeye devam ediyorlar” dedi.