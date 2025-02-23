Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde Merkez ilçesi Nevşehir-Niğde istikametinde Yeşilgölcük Otobanı ayrımında meydana geldi. Berat B. (20) yönetimindeki 42 NN 980 plakalı araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Berat B. olay yerinde hayatını kaybederken, Feti G. (19) ve Hasan A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.