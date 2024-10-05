Niğde’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü .

Olay, Niğde merkez Selçuk mahallesi, Selçuklu caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Çatıda çıkan yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerinin güvenlik nedeniyle binadan tahliye edildiği yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.