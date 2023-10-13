Niğde’de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde annelere madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdürdüğünü farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Emirliği ekipleri tarafından Şehit Fatih Özdemir İmamhatip Ortaokulu, Şehit Osman Efe Apaydın Anadolu Lisesi’nde 27’si anne olan 32 öğrenci velisine ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi. Verilen eğitimde, web sitesi tanıtıldı, ‘Uyuma’ uygulaması ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda öğrenci velilerine uyuşturucu madde kullanımını önleme konulu “İki Ekmek” isimli kısa film gösterildi.