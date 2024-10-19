Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı ’Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından kurulan stantta anne adayları ve anne olmak isteyen kadınlara normal doğum hakkında bilgilendirme yapıldı. Standı ziyaret eden Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Normal Doğum Eylem Planı kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, bu etkinlikle anneleri bilgilendirmeyi ve normal doğumun önemini anlatmayı hedeflediklerini belirtti. Normal doğumun avantajlarının ve sürecin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı stantta, gebelere bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenek olarak öne çıktığı, anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına imkan tanıdığı, annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı aktarıldı.

Normal doğumu yaygınlaştırarak daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesine yardımcı olmayı amaçlayan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında açılan stant, anne adaylarına bilinçli bir doğum süreci için gerekli bilgileri sağlamayı hedefliyor.