Niğde Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’ye yapacağı ziyarete tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul yaptığı açıklamada ’İsrail bu topraklarda olduğu sürece barış gelmeyecek’ diyerek, "Buradan Müslüman ülkelerin hükümetlerine de sesleniyoruz, işgalci İsrail ile işbirliğiniz izzetsizliktir. İsrail bu topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Müslüman idareciler İsrail’le ilişkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir cesur adım atamayacaklardır. Âlemlerin Rabbine hamdolsun ki biz Birleşmiş Milletler’den NATO’dan medet ummuyoruz. Bir Müslüman ülke eğer ABD’ye teslim olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez. Bir Müslüman ülke eğer NATO’nun silahlı gücü olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez. Dualarımız tüm İslam ülkelerinin yöneticilerinin teslimiyetçi politikalardan uzak durması içindir" dedi.

İslam Birliği’nin yeniden kurulacağına inandıklarını söyleyen Özkul; "Biz işgalci terör örgütü İsrail’in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, ABD vardır, NATO vardır. Birleşmiş Milletler, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD ile müttefik olan İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Topraklarında ABD askeri bulunduran İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Topraklarında ABD üssü bulunduran İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, yanlıştan dönün. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, ABD’nin, İsrail’in peşinden gitmekten vazgeçin. Herkes biliyor, herkes şahit ki, telefon diplomasisiyle, lanet okumayla, kınamayla zulüm bitmiyor. İsrail yaptırımdan anlar. İsrail güçten anlar. Allah için yırtıp atın İsrail ve uşağı Amerika ile yapılmış anlaşmaları. Siz gereğini yapmazsanız bu milletin içerisinden İsrail’e ve dünyanın tüm zalimlerine haddini bildirecek yiğitler çıkacaktır’’ diye konuştu.