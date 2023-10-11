Niğde’de "Türk Sporu amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam ediyor" sloganıyla başlayan Amatör Spor Haftası kutlamaları yapıldı.

Kortej açılış yürüyüşü ile başlayan program, Merkez Kapalı Spor Salonunda devam etti. Spor faaliyetlerinde yer alacak tüm gruplar, Niğde’de bulunan milli sporcular, antrenörler, engelli sporcular ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "Spor, sağlığımızı korumak, rekabet ruhunu geliştirmek ve toplumumuzda dayanışmayı sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Amatör spor, her yaştan insanın katılabileceği, rekabetin yanı sıra eğlence ve sosyal bağları da beraberinde getiren bir platformdur. Amatör sporcular, tutku ve azimle sporu icra ederken, birlikte çalışma becerilerini, liderlik yeteneklerini ve disiplinlerini geliştirirler. Sporu yaşam tarzının bir parçası haline getiren amatör sporcular, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruyarak, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve liderlik gibi değerli becerileri de geliştirirler. Amatör Spor Haftası, insanları harekete geçirmek için bir fırsattır. Bu haftada, sağlıklı bir yaşam tarzının önemini vurgulayarak ve sporun birleştirici gücünü deneyimleyerek; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumsal bağları güçlendirmek için sporun rolünü vurgulamamız gerekmektedir" dedi.

Programın devamında ise bir cimnastik ve geleneksel Türk okçuluğu gösterileri düzenlendi. Gösterilerin ardından ulusal ve uluslararası branşlarda derece alan sporculara yılın EN’leri ödülü verildi.