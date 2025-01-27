Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi ev sahipliğinde 24-26 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ’VIII. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu’ başarıyla tamamlandı.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konularında önemli bir platform sundu. Yerel yönetimlerin desteklediği program, akademisyenlerden yerel yöneticilere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması konularında önemli adımlar atıldı. Etkinlik, akademisyenler, uzmanlar ve yerel yöneticileri bir araya getirerek kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni yaklaşımları ortaya koydu. Etkinlik boyunca yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunmasındaki önemi üzerinde duruldu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, açılış konuşmasında; ’UNESCO; Birlikte Var Olma, Birlikte Koruma’ başlıklı sunumuyla katılımcılara kültürel mirasın korunmasının önemini anlattı. Programda ayrıca, el sanatları, müzecilik gibi çeşitli konularda akademik sunumlar gerçekleştirildi. Etkinlik; akademik tartışmaların yanı sıra sanatsal faaliyetlerle de renklendirildi. Geleneksel ıhlamur baskı ve ebru sanatları üzerine düzenlenen uygulamalı atölyeler, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Günün sonunda düzenlenen geleneksel sohbet toplantısı ise kültürel bir buluşma noktası oldu. UNESCO Kış Okulu; Niğde’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini gözler önüne sererken, somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturdu. Yerel yönetimlerin desteğiyle daha güçlü bir şekilde devam edecek bu çalışmalar, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı hedefliyor. Akşam saatlerinde katılımcılar; Niğde Kalesi 100. Yıl Kütüphanesi’nde sergilenen Karagöz ve Köy Seyirlik Oyunları gösterilerini izledi. Gösterinin ardından Bedesten Kent Müzesi gezildi ve Niğde’nin tarihi dokusunu yansıtan eserler tanıtıldı. 25 Ocak’ta düzenlenen eğitim oturumlarında somut olmayan kültürel mirasın korunmasında eğitimin, sivil toplum kuruluşlarının ve müzeciliğin rolü ele alındı. Göncü Konağı’nda gerçekleştirilen sertifika töreninde, etkinliğe katılan akademisyenler ve uzmanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Törenin ardından katılımcılar, Niğde’nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Gümüşler Manastırı’nı ziyaret etti. Türkiye’nin en iyi korunmuş kaya manastırlarından biri olan Gümüşler Manastırı, etkileyici freskleri ve tarihi dokusuyla konukları büyüledi. Gezinin ardından Aladağlar’a hareket eden katılımcılar, burada düzenlenen ’Kültür ve Doğa Buluşması’ programına katıldı.

Etkinliğin kapanışında konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kış Okulu etkinliği, Niğde’nin kültürel ve tarihi mirasının daha iyi anlaşılması ve uluslararası platformlarda tanıtılması adına büyük bir fırsat sundu. Bugün atılan adımlar, şehrimizin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için bir dönüm noktası olacak. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Özdemir ayrıca, Niğde’nin UNESCO Geçici Listesi’nde yer alan eserlerinin kalıcı listeye alınması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Özdemir; "Niğde’miz hem somut hem de somut olmayan kültürel miras anlamında büyük bir zenginliğe sahip. Bu mirası korumak ve geliştirmek bizim öncelikli görevimiz.” dedi. Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik kapsamlı bir perspektif sundu. Katılımcılar, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulurken, somut olmayan kültürel mirasın geleceği için yeni fikirlerle Niğde’den ayrıldı.