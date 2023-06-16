Niğde’de 73 bin 53 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Niğde’de 385 okulda 73 bin 53 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Törenin ardından Vali Koç yaptığı açıklamada, kentte eğitim ve öğretim sezonunun sorunsuz tamamlandığını söyledi. Vali Koç, il genelinde 385 okulda 5 bin 594 öğretmenin görev yaptığını belirterek; "Bugün 73 bin 53 öğrencimize karnelerini veriyoruz. Bizler de çocuklarımızın bu karne sevincine ortak olduk. Onlara iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımız uzunca bir eğitim öğretim sezonundan sonra yoruldular, dinlenmeyi hak ettiler. Dinlensinler, eğlensinler, oyun oynasınlar ama hiçbir zaman hiçbir şartta okumalı bırakmasınlar” dedi.