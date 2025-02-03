Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı.

İlk dönem karnelerini 17 Ocak Cuma günü alan öğrenciler için 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından bugün ders zili çaldı. Niğde genelinde 164 ilkokul, 133 ortaokul ve 63 lise olmak üzere toplam 360 okulda 72 bin öğrenci eğitimine devam edecek.

31 Mart -4 Nisan tarihleri arasında ikinci dönem ara tatiline çıkacak olan öğrenciler 20 Haziran tarihinde ise yaz tatiline girecek.