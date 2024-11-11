’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Niğde’de fidan dikimi yapıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Hacı Sabancı Bulvarı Niğde Valiliği Şehitler Ormanı sahasında fidan dikme programı düzenlendi. Programa Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, 2019 yılından bu yana 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını hatırlatarak bu yıl Niğde’de çok sayıda ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti.

"Ormanlar ekolojik denge açısından önemli"

Niğde’de fidan dikimine ağırlık vermek gerektiğine değinen Vali Çelik, “Doğayı seven birisi olarak ağaçlandırmayı çok önemsiyorum. Bu sene toplamda üç bin dekarlık alanda fidan dikimi yaptık. Aynı zamanda beş bine kadar da erozyon çalışması yaptık. Ormanlarımız ülkemiz için çok kıymetli. ülkemizin yaklaşık yüzde otuzu ormanlardan oluşuyor ama ilimizdeki orman miktarına baktığımız zaman yüzölçümümüzün ortalama yüzde dokuzu orman. Bu açıdan Niğde’de fidan dikimine ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Vali Çelik’in konuşmasının ardından katılımcılar, aynı anda yüzlerce fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.