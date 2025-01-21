Devlet Su İşleri (DSİ), Niğde’de 4 taşkın koruma projesini tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkma hedefiyle yapılan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada DSİ’nin Niğde’de 4 tesisin tamamladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada; “Ulukışla Darboğaz’da killiğin deresinin taşkınlarından korunmak için 618 metre beton duvar, 28 metre U kanal ve 8 menfez yapıldı. Merkez Yıldıztepe’de Firizlinin, İkitçe ve Kuruçay derelerinin taşkınlarından korunmak için 1.742 metre kargir duvar, 281.5 metre U kanal, 270 metre trapez kanal ve 7 menfez inşa edildi. Merkez Değirmenli’de ana ve yan derelerinin taşkınlarından korunmak için 706.6 metre kargir duvar, 216 metre taş tahkimatlı trapez kanal, 5 menfez yapıldı. Çamardı Üskül Yeniköy’de ise Kocayer, İledenlik ve Yandere derelerinin taşkınlarından korunmak için 910 metre kargir duvar ve 7 menfez inşa edildi.” İfadelerine yer verildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Niğde’de tamamlanan 4 taşkın koruma tesisleri ile ilgili olarak, bölgedeki muhtemel taşkın risklerinin etkili bir şekilde bertaraf edileceğini açıkladı.

Yapılan yatırımın, bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek, tarım alanlarını korumak ve çevresel dengeyi sağlamak adına büyük bir önem taşıdığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta yaptığı açıklamada; projenin bölge halkının güvenliği, tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve çevresel dengeye katkı sağlama amacını taşıdığını belirtti. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarının bölgedeki su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.