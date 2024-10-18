Niğde 4. Gastronomi Festivali’nin 8’inci gününde rap müzik sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan Türk rap müziği sanatçısı Ceza, sevilen şarkılarını alanı dolduran kalabalığa seslendirdi. Festival alanını dolduran kalabalık sanatçının sevilen şarkılarıyla eğlenceli anlar geçirirken kentte ilk kez konser veren Ceza ise gördüğü ilgi karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen halk konserleri 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Hakan Altun konseri ile sona erecek.