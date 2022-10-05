Niğde’de uygulamaya geçen VEFA Projesi çerçevesinde oluşturulan ekipler, 330 vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Niğde’de uygulamaya geçen VEFA Projesi çerçevesinde oluşturulan ekipler, 330 vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, uygulama çerçevesinde hizmet alan 93 yaşındaki Hilmi Yılmaz’ı evinde ziyaret ederek VEFA ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretleri esnasında Hilmi Yılmaz ile uzun süre sohbet eden Vali Mustafa Koç, Hilmi Yılmaz’ın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

VEFA projesi çerçevesinde verilen hizmetten oldukça memnun olduğunu belirten 93 yaşındaki Hilmi Yılmaz, “Allah, devletimizden razı olsun, yaş itibarıyla bir takım işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Alışveriş yapamıyordum. Ama şimdi sağ olsun gençler gelip alışverişimi de yapıyorlar. Evimde yapılacak işlere de yardımcı oluyorlar. Bu yapılan hizmetten çok memnunum” dedi.