Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Derbent Kavşağı’nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Komandoların da katıldığı yürüyüşte, Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından marşlar seslensirildi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Büyük Zafer’in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren programda, Niğde Belediyesi ise havai fişek gösterisi yaptı. Törene, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.