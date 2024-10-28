Niğde’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında yapılan çelenk sunma töreni başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı tarafından çelenkler bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı söylenmesiyle çelenk töreni sonra erdi. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İkmal Albay Özcan Yetiş, askeri erkan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları 29 Ekim Salı günü saat 09.30’da Valilik makamında tebrik kabul töreni, saat 10.00’da Merkez Spor Salonunda yapılacak kutlama programı ve saat 18.30’da düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek.