Göreve geldiği günden beri hiç durmadan halkın içinde, halkın hizmetinde çalışan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ekibi, 2022 yılında Niğde’nin dört bir yanını park ve bahçeler ile donattı.

Göreve geldiği günden beri hiç durmadan halkın içinde, halkın hizmetinde çalışan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ekibi, 2022 yılında Niğde’nin dört bir yanını park ve bahçeler ile donattı.

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir yanına yeni parklar yapılırken eski parklarda yeni oyun grupları ile yenilenerek yeşillendirildi. Niğde Belediyesi yaz döneminde çalışmalarını aralıksız sürdürdü, şehrin muhtelif yerlerinde yapılan çalışmalar vatandaşların büyük takdirini kazandı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ekibinin mesai gözetmeden yaptığı çalışmalar, şehre yepyeni bir çehre kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerine yeni parklar yapılırken çoğu parklara da oyun grupları ve fitness aletleri yerleştirildi. Mahalle ve bölge ayrımı yapmadan şehrin tüm noktalarına hizmetlerini götürmeye çalışan Niğde Belediyesi, kentin her mahallesini park ve bahçelerle donattı. Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerine yeni parklar yapıldı. Hizmete açtığı parklarla ve yenilediği oyun gruplarıyla hizmetlerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri Zemerdin Parkı, El Kuddusi Parkı, Dörtayak Cami karşısı Karakız Parkı, Samyeli Parkı, Hıdırlık Parkı, Sağlık Parkı, Hançerli Parkı, Hamamlı Parkı, İlhanlı Mah. Parkına çocuk oyun grubu ve fitness aletleri yerleştirirken bu alanları yeşillendirdi. Parklarda kullanılmak üzere oyun grubu ve açık alan fitness aletleri alımı gerçekleştirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; “Şehrimizde nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir taraftan yenilerini eklerken var olan parklarını da yenilemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Zemerdin Parkı, El Kuddusi Parkı, Karakız Parkı, Samyeli Parkı, Hıdırlık Parkı, Sağlık Parkı, Hançerli Parkı, Hamamlı Parkı, İlhanlı Mah. Parkına, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri yerleştirirken bu alanları yeşillendirdiler. İnşallah çocuklarımız buralarda daha güzel vakit geçirme imkânı bulacaklar, park alanına koyduğumuz spor aletleriyle de isteyen sporda yapabilecek. Niğde Belediyesi olarak sorumluluğumuzu bilerek bu noktada hizmetlerimiz aralıksız olarak sürdüreceğiz ve kent estetiğine yeni ve farklı bir görünüm kazandıran çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Amaç yaşanılabilir bir çevre huzurlu bir kent ortamı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Çalışmalarımızın temel amacı; daha yaşanılabilir bir çevre ve daha huzurlu bir kent ortamı sağlamaktır” dedi. Başkan Özdemir; “Mahalle ve bölge ayrımı yapmadan şehrimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz, ben ve ekibim gece gündüz hiç durmadan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. 2022 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şehrimizin dört bir yanını yeni parklar ve bahçelerle donattılar” diye konuştu. Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentte nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir taraftan yenilerini eklerken var olan parkları da yenilemeyi sürdürdü. Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Niğde’nin mahallelerinde bulunan çocuk parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken parkaların zeminleri ise kauçukla kaplandı. Niğde’nin Park ve yeşil alanlarında çimlerin sağlıklı büyümesini ve şehrin yeşil alanlarının korunmasını amaçlayan Niğde Belediyesi, çim biçme, yabani otların temizliği ve ağaç budama çalışmalarına da rutin olarak sürdürerek, çimlerin ve ağaçların sağlıklı gelişmeleri için uygun gübreler kullanılarak gübreleme çalışmaları yaptı. Yeni peyzaj alanları oluşturan ekipler, bu alanlarda ağaç dikimi gerçekleştirdi. Hastalık ve zararlı böcek türlerinin ağaçlara zarar vermemesi için ilaçlama çalışmaları düzenli olarak sürdürdü. Başkan Özdemir; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri parklarımızı revize ettik. Aynı zamanda buraların her türlü bakımını yerine getiriyoruz. Yaptığımız yeni parklarla ve mesire alanları ile birlikte Niğde’mizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

2022 yılı dolu dolu geçti

2022 yılında yapılan çalışmalar çerçevesinde; Nar Mahallesi uzun parkı tüm yeşil alan düzenlemesi yapıldı, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bank montajları gerçekleştirildi. Hançerli Parkı tüm yeşil alan düzenlemesi yapıldı, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bank montajları gerçekleştirildi. Hamamlı Parkı çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bank montajları gerçekleştirildi. Sağlık Parkı tüm yeşil alan düzenlemesi yapıldı, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bank montajları gerçekleştirildi. Muradiye Cami altı oyun grubu montajı yapıldı. İtfaiye karşısı 88. Sokak parkı yapımı gerçekleştirildi. İlhanlı Mah. Bucakçayır mesire alanı çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Valilik etrafı çevre düzenlemesi yapıldı. Kent ormanına öğretmenler gününde, 300 adet çam ağacı dikildi. Kent Ormanı giriş kapısı yenilendi. Ömer Halisdemir Meydanı çevre ve peyzaj düzenleme işi tamamlandı. Paşakapı caddesi, kuyumcular önünden tanzim market önüne kadar olan ağaçların diplerine ızgara uygulaması yapıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı Peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldı. Yeni ağaçlar dikildi. Eski Fertek yolu orta refüj düzenlemesi ve hastane yolu kavşakları düzenlemesi yapıldı. Hastane yolu 2 adet büyük kavşak yapay bitkilendirme ihalesi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı orta refüj çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Bor yolu hayat hastanesi ile Sabancı kavşağı arası orta refüj sulama sistemi tamamlandı.

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Terminal TOKİ’de’ki yeni park alanına, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri yerleştirilirken aynı zamanda bu bölgede yeşillendirme çalışmaları yaptı. Bu çerçevesinde yeni bir halı sahanında yapıldığı alan bölgenin nefes alabileceği bir yer haline geldi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Hıdırlık TOKİ parkında yeşil alan düzenlemesi yaparak, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bank montajları gerçekleştirdik. Terminal Toki bölgesindeki parkımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine soktuk. İnşallah çocuklarımız burada daha güzel vakit geçirme imkânı bulacak. Vatandaşlarımız hem piknik yapabilecek hem de boş zaman geçirebilecekler, park alanına koyduğumuz spor aletleri ve yeni yaptığımız halı sahada isteyen sporda yapabilecek. Halı sahası ile yeşil alanlarıyla ve yeni oyun gruplarıyla bu bölgemiz tam bir cazibe merkezi olmuş durumdadır. “dedi. Niğde Belediyesi sadece şehir içindeki parkları değil aynı zamanda Niğde’nin meşhur mesire alanlarını da yenileyerek vatandaşların hizmetine soktu. Gebere mesire alanı peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışması tamamlandı. Atv parkuru, paintball alanı, dev salıncak, jumping montajı gerçekleştirildi. Buraları bir macera parkına çeviren Niğde Belediyesi vatandaşlar için her şeyi düşünerek aynı zamanda Gebere Mesire Alanında yapmış olduğu sosyal tesis ile vatandaşlara yiyecek ve içecek hizmetleri vermeye başladı. Bu alanların yanında yeni yapılan millet bahçesi ile şehrin dört bir yanı park bahçe ve mesire alanlarıyla donatılmış oldu.