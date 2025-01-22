Niğde’de Tarımsal Eğitimin Kalite Süreçlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ndeki program 65 paydaş, 26 öğrenci ve fakülte öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, öğrencileri sektörün beklentilerine göre yetiştirmek hedefinde olduklarını belirtti. Tarım fakültesinde verilen eğitimlerin paydaşlardan alınan görüşlerle güncellendiğini ifade eden Şekeroğlu, "Tarım Fakültesinde verilen eğitimler sürekli güncellenmesi gereken bir program. Yaklaşık on yıl önce tarım eğitimi programımızı güncellemiştik şimdi tarımsal eğitim kalite süreçlerinin geliştirilmesi çalıştayını yapıyoruz. Bu çalıştaya sektördeki paydaşlarımızı çağırıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte derslerimizi, eğitim programlarımızı yenileyeceğiz. Sektör bizden nasıl bir ziraat mühendisi istiyor onun araştırmasını yaparak bizim şu anki uygulandığımız eğitim programlarını birlikte tartışarak sektörün istediği programa göre yeni bir program geliştirmeye çalışacağız. Öğrencileri sektörün istediği ziraat mühendislerine uygun yetiştirmek istiyoruz. Ders programlarımızı ona göre güncelleyeceğiz. Bu sayede öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra sektörde daha iyi iş bulabilecek, daha kaliteli, nitelikli öğrenciler yetiştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın ise yapılan bu çalıştayın eğitim ve öğretim için önemli olduğuna vurgu yaparak, iç ve dışa paydaşların görüşlerine eğitim ve öğretim kalitesi için her zaman ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Program katılımcıların soru ve önerileri ile sona erdi.