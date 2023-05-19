Niğde’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu’nda devam eden programda yaptığı konuşmada; "Türk milleti, yaşlısı, genci, kadını, erkeği ile hep birlikte zafere inandılar. Bu kararlılıkla yola çıktılar. Samsun’da yakılan bu kurtuluş meşalesi, tüm Anadolu topraklarına yayılarak düşman işgalinden yurdumuzun kurtulmasına vesile olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ritim, tekvando, jimnastik, dövüş sporları ve halk oyunları gösterisi sundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.