Niğde’de polis ekiplerince düzenlenen 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de polis ekiplerince düzenlenen 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak yollarla yurda sokan ya da satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekiplerince bir işyeri ile 3 eve düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte içki yapımında kullanılan 131 litre etil alkol, 73 aroma, 182 litre satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.