Niğde Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Futbol Turnuvası’nın açılışı Bucakçayır’da ki sahada gerçekleştirildi. 29 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptı.

1 buçuk ay sürecek

Niğdeli sporseverler tarafından heyecanla beklenen bu etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenleniyor. Futbol severlerin bir araya gelerek dostluk ve kardeşliği pekiştireceği bu organizasyon hem spora olan ilgiyi artırmayı hem de 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı hedefliyor.

Protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sporcular, antrenörler ve taraftarlar takımlarını gururla temsil etmek için bir araya geldi. Şampiyonluk için mücadele edecek olan takımlar, 1,5 ay boyunca Bucakçayır spor tesislerinde ter dökecekler.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan yetkililer, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini ve bu önemli günde bir araya gelerek milli birlik ve dayanışma ruhunu yansıtmak istediklerini belirttiler. Aynı zamanda sporun birleştirici gücünden de bahseden yetkililer, futbolun toplumu bir araya getiren bir etkinlik olduğunu vurguladılar.

15 Temmuz Futbol Şöleni; Kurumların, Derneklerin ve özel şirketlerin katılımıyla renklenecek. Takımlar arasında gerçekleştirilecek maçlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Şölenin sonunda ise başarılı olan takımlar ödüllerini alacak ve şampiyon takım kupasına kavuşacak.

15 Temmuz ruhunu canlı tutacak

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Özdemir, “Böyle anlamlı bir günde dostluğun ve kardeşliğin taçlandığı bir turnuvayı düzenleyen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, böyle bir sosyal sorumluluk projesi ve çalışmasına imza attığı için kutluyorum. Bu turnuva ve müsabakalar öncelikle hemşerilerimiz arasında dayanışma ve kardeşlik duygusunu, dostluğu, samimiyeti geliştirecektir. O bakımdan böyle bir turnuvayı önemsiyorum. Hepinizin bildiği üzere sağlıklı yaşam için hareket etmek lazım, spor yapmak lazım. O açıdan da örnek olacak bir çalışmadır. Şehit ve gazilerimizin anısını bu vesile ile yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla bu futbol turnuvasını düzenledik. Bu tür etkinlikler yapmamız bir taraftan o gece ve daha sonrasında yaşadığımız şeyleri, özellikle bizden sonraki nesillere de aktarmamız ve hafızalarımızda canlı tutmamız bakımdan önemlidir. İnşallah buradaki atmosfer ve müsabakalar sırasındaki hareketler o gece milletimizin yaşadığı kahramanlık ve olgunluğa münasip bir şekilde olur. Bu vesileyle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah‘tan rahmet diliyor, gazilerimize ve çok kıymetli şehit ailelerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Ayrıca turnuvanın amacına ve önemine uygun olarak davranılması, centilmenlik kuralları çerçevesinde hareket edilmesi sizlerden rica ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum”