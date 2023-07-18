Niğde’de çocuk ve yetişkinler; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Niğde’de çocuk ve yetişkinler yüzme öğrenme imkânı buluyor. Proje çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tam Olimpik Kapalı Yüzme Salonu’nda düzenlenen kurslara yüzme öğrenmek isteyenler başvuruda bulunuyor. Okulların tatile girmesi dolayısıyla başvurusu sayısında da artış yaşanıyor. Salona gelen öğrenciler yüzme eğitimi alırken, aileleri de çocuklarını izliyor. Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Bülent Erden, eğitmenler tarafından 2019’dan bu güne kadar kentte proje çerçevesinde 15 bin kişiye yüzme öğretildiğini belirtti. Erden, kentte başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların yüzme öğrenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Projede sadece il merkezinde değil, Bor ilçesinden de çocukların araçlarla alınıp salona getirildiğini, kursun ardından tekrar evlerine bırakıldığını anlatan Erden, vatandaşların projeden memnun olduğunu kaydetti.

Tesis Amiri Bülent Erden açıklamasının devamında; “Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu proje ile 2019 dan bu yana 15 binin üzerinde yüzme bilmeyen çocuklarımıza eğitimi vermeye devam ediyoruz. Her ay bine yakın ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nde eğitime dahil ediyoruz. Lisans alan ve sporcu kartı çıkarttığımız öğrenci sayısı 15 bini geçmiştir. Bor ilçesinden gelen 500 öğrenciye eğitim veriyoruz. Çarşamba ve Cuma günleri de Niğde’ye ait binin üzerinde yaz spor okullarında eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaz spor okulları 2 ay boyunca devam edecek. Bütün antrenör ve can kurtaran ekibimizle eğitim vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yüzme eğitimi almak üzere havuza gelen çocuklar da yüzmenin güzel olduğunu ifade etti.