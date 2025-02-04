Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, 14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Niğde’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

4-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde sergilenecek 130 fotoğrafın yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla farklı kategorilerde düzenlenen yarışmada derece alan eserlerin yer aldığı sergi, Vali Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Vali Cahit Çelik bu sene serginin uluslararası olduğuna dikkat çekerken gelecek nesillere tarımın, toprağın ve suyun önemini aktarmak adına önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Çelik; "Tarım, orman ve su insanlık için çok önemli ve yaşamımız bunlara bağlı. Bu anlamda da gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde tarımın, ormanın, toprağın öneminin ve suyun daha sürdürülebilir şekilde kullanımının anlatılması bakımında bu sergi dikkat çekecek. İnşallah gelecek nesillere ilham verir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım, orman ve insan temalı 130 fotoğraf 6 Şubat tarihine kadar Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.