Niğde’de14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafında tören düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir sağlık çalışanlarının gününü kutlarken sağlıkta şiddetin son bulmasını temenni etti.

Özdemir; "Değerinizi aslında toplum biliyor ancak böyle günler bunu dile getirmek adına önemli. Hepiniz özveri ile çalışıyorsunuz ve bunun bütün toplum farkında. Her ne zaman başımız sıkışsa hemen imdadımıza yetişiyorsunuz ama maalesef hala sağlıkta şiddet konuşuluyor. Bu şiddeti gerçekleştirenlerin en büyük cezayı almaları dileğimiz. Bu konuda da sesimizin daha fazla çıkması gerektiğine inanıyorum. " dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Tıp Fakültesi ilgili bilgilendirme yaptı.

Rektör Uslu; "Üniversitemiz; birçok alanda olduğu gibi özellikle sağlık alanında da bölgesine hizmet veren önemli bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi ile birlikte, Diş Hekimliği Fakültesi, iki ayrı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda geleceğin sağlıkçılarını yetiştirmekte, yine afiliye olduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde klinik tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bununla birlikte 2023 yılında hizmete giren Diş Hastanemizde ise 3. basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti verilmektedir. Böylelikle bölgesel kalkınma odaklı, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olma vizyonu bulunan Üniversitemizin sağlık alanında da çok güçlü olduğunu belirtmek mümkündür. " ifadelerine yer verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir ise meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından tören Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gün ve Tıp Fakültesi öğrencisi Batuhan Dönmez tarafından verilen panelle devam etti.