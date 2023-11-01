Niğde İl Sağlık Müdürlüğü cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerinin yer aldığı sergi ilk olarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ardından Şadırvan Park’ta ziyarete açıldı. Köy köy gezip tedavi yapan doktorlar, fedakârca çalışan hemşireler ve sağlık çalışanlarının imkânsızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesinin yer aldığı sergi 2 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Açılan fotoğraf sergisinin sağlık sisteminin imkansızlıklardan çağın en ileri teknolojilerine dönüşümünü gözler önüne serdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Koray Okur; "Binalar, teknolojiler, imkânlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. 100 yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla 100 yıl önce tüm imkânsızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakârlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık sistemimizin imkanları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz. Cumhuriyetimize hayat veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.