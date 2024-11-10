Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Niğde’de düzenlenen törenle anıldı.

Anma merasimi Atatürk heykeline yapılan çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde Atatürk’ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk’ü Anma Töreni, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar yaptı. 10 Kasım’ın sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil diyen Taşpınar; "Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.