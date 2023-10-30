Niğde; Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğince (ATİD) ’Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli’ ödülüne layık görüldü.

Turizm sektörünün önde gelen otel, restoran, acente, proje ve kişilerinin ödüllendirildiği ’4. ATİD Turizmin Enleri Ödül Töreni’ yapıldı. Niğde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ATİD tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül gecesinde, yılın turizmde en iyi çıkış yapan ili seçildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde’miz, Türkiye’nin turizm potansiyeli yüksek illerinden biri olarak bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yılın en iyi çıkış yapan ili seçildi. İnşallah şehrimiz turizmin önemli buluşma noktası olacak. Kentimizin değerlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve canlanmasını sağlamak için hiç durmadan çalışacağız" dedi.

Ödül gecesine katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek; "Niğde’miz turizmin önemli bir buluşma noktası olacak. Kentimizin değerlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve canlanmasını sağlamak için her zaman canla başla çalışacağız. Niğde’nin gastronomi zenginlikleri ve yöresel lezzetleri de turistlerin ilgisini çekecek. Bu konuda da çalışmalarımızı hızlandıracağız ve ilimizi kentimizi turizmde marka yapacağız" diye konuştu.