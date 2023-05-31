Niğde’de “Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle sigara bırakma standı kuruldu.

Niğde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla sigara bırakma standı kuruldu. Şadırvan Parkta kurulan stantta sigaranın zararları ve bırakma yolları gibi konularda vatandaşları bilgilendirilerek kitapçık ve broşürler dağıtılıyor. Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız vatandaşımızı sigarasızlığa özendirmek, sigaranın zararlarını anlatmak, farkındalık oluşturmaktır” denildi.

“Bu Stant Fikrimi Değiştirdi”

Standı ziyaret eden vatandaşlar, sigara kullanıcısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Ben de sigara içiyordum ama bu uygulamadan sonra sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sigarayı bırakma konusunda neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu broşürlerde anlatıyorlar”