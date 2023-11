Niğde Valisi Cahit Çelik 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Bir kan hastalığı olan ve kan kanseri olarak bilinen lösemiye yakalanan çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sorunlarını dile getirip çözüm yolları aramak ve toplumsal farkındalığın arttırılması için 02-08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Niğde Valisi Cahit Çelik, lösemili çocuklar için psikolojik desteğin ilaçlar kadar etkili olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini söyledi. Vali Çelik, "Tedavi süreci zorlu ve uzun olan lösemi hastalığında erken teşhisin tedavi açısından çok önemli olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu süreçte yavrularımızın almış olduğu ilaç tedavisiyle birlikte psikolojik desteğinde ilaçlar kadar etkili olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her çocuğun yaşıtlarıyla koşup oynamaya, eğlenmeye hakkı olduğunu unutmayarak, hayatımız ve geleceğimiz çocuklarımız sloganı ile yola çıkarak, gözümüz gibi baktığımız yavrularımıza bir umut olmak, onların morallerini yüksek tutmak, umutlarını yeşerterek, en iyi ilacın sevgi olduğu gerçeğini, bir kan hastalığı olan löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve her koşulda yanlarında olacağımızı yavrularımıza hissettirmeliyiz. Toplum ve Devlet olarak bizlere düşen görev ise geleceğimiz olan lösemili yavrularımıza karşı her türlü desteği sağlamak, tedavi edilebilen bir hastalık gerçeğini hiç unutmadan erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklarımıza karşı doğru bir yaklaşım sergilemek hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; bu önemli haftada minicik bedenlerindeki sevgi dolu kocaman yürekleriyle bu zorlu hastalık ile mücadele eden tüm yavrularımıza acil şifalar diler, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederim" şeklinde konuştu.