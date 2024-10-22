Niğde Valisi Cahit Çelik; Okuyucu-Yazar Buluşması etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek kaleme aldığı makale ve kitaplar üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

100. Yıl Halk Kütüphanesi’nde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Vali Dr. Cahit Çelik; kaleme aldığı ’Tarihi Kaynaklarda Anadolu’nun İlk Kadın Valisi Hüdavent Hatun’ ve ’Osmanlı’nın İlk Demiryolu Projesi -Samandağ Basra Demiryolu’ kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Görev yaptığı yerlerin tarihine merakı olduğunu ve araştırmalar yaptığını söyleyen Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik; “Bugün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri ile bir araya gedik. Hüdavent Hatun ile ilgili bir söyleşi yaptık. Hüdavent Hatun ile ilgili bir makalem yayınlandı Hazım Tepeyran’la ilgili de makalem bitmek üzere. Öğrencilerle Anadolu’nun ilk kadın Valisi Hüdavent Hatun’la ilgili söyleşimiz oldu. Diğer taraftan daha önce görev yaptığım yerde hem Osmanlı hem de İngiliz arşiv kaynak belgelerini araştırarak yazdığım Osmanlı’nın İlk Demir Yolu Projesi - Samandağ - Basra Demir Yolu Projesi kitabı üzerine konuştuk. Gençler bizim geleceğimiz, onlara bir nebze olsun örnek olabildiysek ufkunu genişletebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Kültür Ve Turizm İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk’ün de eşlik ettiği Okuyucu-Yazar Buluşması Etkinliğinde Vali Dr. Cahit Çelik, katılımcıların sorularını da yanıtladı.